«Pas contents», les joueurs du PSG calmés par Luis Enrique !

Axel Cornic

Très critiqué depuis sa signature à l’été 2023, à l’extérieur comme l’intérieur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique semble avoir mis tout le monde d’accord. Il a fallu longtemps pour la mettre en place, mais sa méthode semble finalement marcher, avec certains de ses détracteurs qui ont été obligés de retourner leur veste.

Bien avant son arrivée, on savait que Luis Enrique était un entraineur assez carré, avec des idées arrêtées sur le football. Et ça s’est vu, puisque ses choix ont fait des nombreuses victimes au PSG et lui ont attiré des nombreuses critiques tout au cours de son aventure parisienne. Mais les choses ont radicalement changé récemment pour l'ancien sélectionneur de la Roja, surtout parce que son équipe cartonne sur le terrain.

« Il a juste un petit peu adouci sa manière de fonctionner, puisqu’il il est un peu plus dans la communication »

Réputé proche du PSG, le journaliste Loïc Tanzi a expliqué que même lorsqu’il était violemment critiqué, Luis Enrique n’a jamais changé de cap. « Il a tenu son discours, il a tenu ce qu’il voulait faire depuis le début et il n’a rien lâché par rapport aux réfractaires et aux joueurs qui n’étaient pas content. Il a juste un petit peu adouci sa manière de fonctionner, puisqu’il il est un peu plus dans la communication » a-t-il révélé ce mardi, sur le plateau de L’Equipe de Greg.

« En ce moment si vous êtes joueurs du PSG et pas content, vous ne pouvez rien dire ! »

« Il n’a jamais lâché et ça a marché » a poursuivi Tanzi, évoquant un Luis Enrique qui a fait taire même les plus sceptiques au sein du PSG. « Les mécontents se disent “mais en fait on gagne des matchs” et quand tu gagnes des matchs, tu ne peux pas être mécontent. Tout le monde a du temps de jeu, même Kimpembe qui n’en avait pas du tout... en ce moment si vous êtes joueurs du PSG et pas content, vous ne pouvez rien dire ! ».