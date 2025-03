Kylian Mbappé : La nouvelle promesse du PSG !

Pierrick Levallet

Ce mercredi soir, le PSG a rendez-vous avec Liverpool au Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique, qui semblent avoir enfin fait oublier le départ de Kylian Mbappé, se savent naturellement très attendus. Le technicien espagnol s’est d’ailleurs permis de faire une nouvelle promesse concernant le niveau de son équipe.

Après avoir largement battu Brest lors des barrages (10-0 aux scores cumulés), le PSG doit faire face à Liverpool pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale reçoit d’ailleurs les Reds ce mercredi soir au Parc des Princes. Après une première partie de saison poussive, l’attaque du PSG se montre efficace depuis le début de l’année 2025. Le départ de Kylian Mbappé semble même avoir été oublié, ce qui a donné raison à Luis Enrique.

Le pari déroutant de Luis Enrique sans Mbappé

Le 29 février 2024, alors que le PSG venait de recevoir en interne la confirmation du départ de l’international français pour le Real Madrid, le technicien espagnol s’était permis un pari assez déroutant. « Si tout se passe bien, je suis convaincu qu’on aura une équipe bien meilleure que celle de cette année, j’en suis convaincu, tant en défense qu’en attaque, au milieu, sur la tactique, le physique » lâchait Luis Enrique face à la presse. Plus d’un an plus tard, l’entraîneur de 54 ans en a rajouté une couche.

«On peut encore s'améliorer»

« Ce que je pense n'est pas important. Ce qui compte, c'est ce que l'équipe a fait et je suis convaincu qu'on peut encore s'améliorer » a confié Luis Enrique ce mardi en conférence de presse. Si Kylian Mbappé fait désormais le bonheur du Real Madrid, le coach du PSG reste persuadé que son équipe peut atteindre de nouveaux sommets sans lui. Mais pour cela, il va d’abord falloir battre Liverpool ce mercredi soir. La rencontre promet d’être particulièrement intéressante à suivre...