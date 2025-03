Incroyable, une star de Deschamps mise au régime !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des cadres de l’équipe de France depuis la retraite d’Hugo Lloris, Mike Maignan traverse une période plus délicate depuis le début de la saison. Avec sn club de l’AC Milan, le gardien tricolore est extrêmement critiqué et les dernières révélations des médias italiens ont soulevé une nouvelle polémique.

Il y a quelques temps encore, Mike Maignan était indiscutable. En équipe de France personne ne semblait pouvoir lui prendre la place et le constat était encore plus flagrant à l’AC Milan, où le gardien de but était l’un des patrons du vestiaire. Mais le vent a tourné, puisque le Français est plus que jamais critiqué, avec d’ailleurs certains qui verraient bien Lucas Chevalier venir le titiller en sélection.

Mauvaise période pour Maignan

Et pas seulement ! Plusieurs sources en Italie assurent en effet que pour la première fois, les dirigeants milanais songeraient à départ de Maignan, arrivé en juillet 2021 en provenance du LOSC. Son successeur serait d’ailleurs Chevalier, puisque l’AC Milan serait totalement séduit par l’explosion du très jeune gardien lillois, dont le contrat se termine en 2027 et qui plairait également au PSG pour remplacer Gianluigi Donnarumma.

Trop gros pour l’AC Milan ?

Les dernières indiscrétions provenant d’Italie ne sont pas vraiment rassurantes pour Mike Maignan. D’après les informations de La Repubblica, les dirigeants rossoneri auraient décidé de mettre un grand coup de visse après les résultats décevants des dernières semaines, avec notamment des nouvelles décisions prises dans la préparation physique des joueurs. Certains auraient ainsi été mis au régime et cela serait le cas du Français, jugé pas assez agile et réactif, à cause de son poids qui dépasserait les 90kg.