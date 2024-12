OM : Le PSG l’empêche de dormir !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis quelques semaines, l'OM enchaîne les bons résultats en championnat. Mais certains supporters gardent encore en travers de la gorge la défaite humiliante face au PSG le 27 octobre dernier (0-3). Le premier déçu se nomme Fabrizio Ravanelli. Le conseiller institutionnel et sportif du club a révélé qu'il n'avait pas réussi à trouver le sommeil après ce match.

L’OM ne s’est pas beaucoup loupé cette saison. Mais face au PSG, ce fût dans les grandes largeurs. Le 27 octobre dernier, le Vélodrome espérait vibrer. Il a été cueilli à froid par le but rapide de Joao Neves puis l’expulsion d’Amine Harit. Au final, le club de Luis Enrique l'a emporté avec trois buts d'écart, plongeant les supporters marseillais dans une immense déception.

L'immense déception de Ravanelli

Présent au Vélodrome ce soir-là, Fabrizio Ravanelli a eu du mal à digérer cette humiliation. Conseiller institutionnel et sportif de l’OM depuis le début de l’été, l’ancien attaquant italien n’avait pas réussi à trouver le sommeil après ce Classique.

« Non je n’ai pas dormi »

« Non je n’ai pas dormi. La défaite a fait mal car on n‘était pas investis de l’état d’esprit des supporters et de la ville. On a manqué de méchanceté. Au contraire, on a montré toutes les faiblesses qu’on essaye de gommer » a confié Ravanelli au cours d’un entretien accordé à La Tribune du Dimanche.