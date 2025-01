OM : Le gros clash en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le mercato hivernal de l’OM s’avère très agité en coulisses et fait l’objet de nombreuses informations à traiter, Christophe Dugarry a réagi à la piste Amine Gouiri lundi en direct sur RMC Sport. Et l’ancien attaquant marseillais n’a pu s’empêcher de clasher la direction de l’OM au sujet de ce dossier…

Ça bouge à l’OM en cette période de mercato hivernal ! Le club phocéen a notamment bouclé la semaine dernière la vente d’Elye Wahi, cédé à l’Eintracht Francfort pour 26M€ + divers bonus ainsi qu’un pourcentage à la revente. La direction de est donc en quête d’un nouveau profil en attaque pour le remplacer, et l’une des pistes les évoquées ces derniers jours pour l’OM mène à Amine Gouiri (24 ans), l’attaquant algérien du Stade Rennais.

Gouiri, un échec pour l’OM

Au micro de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport lundi, le journaliste Florent Germain a évoqué les coulisses du mercato à l’OM : « 25, 30M€ vont revenir dans les caisses grâce à Wahi. Est-ce évident pour les dirigeants de trouver l'oiseau rare en attaque à 8 jours de la fin du mercato ? Il y a des pistes qui ont été évoquées comme Gimenez, Brobbey, mais Marseille est passé à autre chose. Ce n'est pas si évident. Gouiri, c'était dans le cadre d'un éventuel prêt d'Ismael Koné à Rennes parce que l'OM le pousse vers la sortie et ne veut plus l'avoir dans son effectif. Et puis ils ont tenté le coup de refourguer un ou deux joueurs et de récupérer Gouiri », confie le journaliste.

« Non mais sans déconner… »

Et de son côté, toujours en direct sur RMC Sport, Christophe Dugarry a réagi de manière assez virulente à la piste Gouiri en taclant la direction de l’OM : « L'OM a failli faire Gouiri ? Non, mais sans déconner, la seule idée que tu as c'est Gouiri ? Pfff », lâche l’ancien attaquant de l’équipe de France, qui clashe donc l’OM.