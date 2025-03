OM : La menace envoyée au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence ce vendredi à la veille de la réception du RC Lens, Geronimo Rulli a regretté l’écart de 13 points qui sépare l’OM du PSG au classement. L’international argentin estime en revanche que son équipe est sur le bon chemin pour se rapprocher du club de la capitale et devenir la meilleure équipe française à l’avenir.

À une semaine de son déplacement sur la pelouse du PSG, le 16 mars prochain, l’OM reçoit le RC Lens samedi soir, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. S’ils sont bien partis pour réussir leur objectif de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, les Marseillais comptent 13 points de retard sur les Parisiens au classement et sont loin d’être des concurrents sérieux au club de la capitale dans l’optique du titre de champion de France.

« Tout le monde veut gagner des titres et obtenir des résultats immédiats »

« Bien sûr, on aimerait tous être plus proches du PSG au classement, et on aurait aimé pouvoir jouer la première place », a regretté Geronimo Rulli ce vendredi en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Phocéen. « Mais il faut rappeler que nous sommes une équipe en construction, et avec une moyenne de plus de deux points par match, cela montre que le processus fonctionne et va dans la bonne direction. Tout le monde veut gagner des titres et obtenir des résultats immédiats. C’est pour ça que nous sommes là. Et moi, c’est ce que j’aime le plus dans le football : gagner des titres. »

« L’OM deviendra la meilleure équipe de France »

Geronimo Rulli est en revanche persuadé que l’OM est sur la bonne voie pour concurrencer le PSG à l’avenir : « Je le dis sans hésitation : nous sommes sur le bon chemin, car notre objectif est d’être la meilleure équipe de France. Cela prendra peut-être du temps, des mois, voire des années, je ne sais pas. Mais je n’ai aucun doute sur le fait que l’OM deviendra la meilleure équipe de France. Ensuite, il y a bien sûr le match contre Paris la semaine prochaine, mais demain, nous avons un match très important pour notre objectif, qui est de continuer à avancer dans la bonne direction. On verra ce qui se passera le week-end suivant, mais en attendant, il y a un match à gagner. Dimanche à midi, si tu veux, je te répondrai à cette question. »