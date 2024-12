OM : «Je n’ai pas besoin de toi», l’annonce cash à une recrue !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Retiré des terrains depuis 2021, Renato Civelli garde un souvenir ému de son passage à l'OM. Pourtant, ses premiers pas à Marseille ont été délicats. L'entraîneur de l'époque, Jean Fernandez, ne comptait pas forcément sur lui. Mais au fil des entraînements, le joueur argentin est parvenu à inverser la tendance et à gagner sa place au sein du groupe phocéen.

En janvier 2006, Renato Civelli débutait son histoire avec l’OM. Âgé de 22 ans, le jeune défenseur argentin quittait Banfield pour tenter l’aventure européenne. Un choix payant puisque le joueur s’est très vite imposer comme l’un des leaders marseillais. Mais lors d’un entretien accordé à Football Club Marseille, Civelli a révélé que son ancien entraîneur, Jean Fernandez, n’était pas très emballé par son arrivée.

Civelli dévoile une anecdote sur son entraîneur

« Je suis arrivé à Marseille grâce à mon ami Chico Gimenez, un recruteur en Amérique du Sud. A l’époque, on avait fait quart de finale de Copa Libertadores avec Banfield. Il m’a recruté, alors que Chico n’avait fait aucun joueur. Il m’amène en prêt avec option d’achat. Et quand j’arrive, Jean Fernandez me dit : « Renato, on n’a pas besoin de stoppeur, je ne sais pas pourquoi ils t’ont amené ». Je lui ai demandé seulement de m’entraîner avec l’équipe première. J’ai toujours eu de l’envie. Je me rappelle que je mettais les crampons et chaque entraînement était une finale. Je m’impose et finalement Pape décide de lever l’option d’achat » a confié l’ancien joueur, passé aussi par le LOSC et l’OGC Nice.

Civelli a quitté l'OM à contre-coeur

Civelli a finalement quitté l’OM en 2009. Ancien secrétaire général du club marseillais, Julien Fournier y est pour beaucoup dans cette décision. « L’OM me propose de prolonger, Gerets était d’accord. Mais à Nice et à Marseille, il y avait une personne, Fournier, qui n’a jamais voulu que je prolonge. Je ne sais pas pourquoi. Je n’avais pas une mauvaise relation avec lui pourtant. Mais quand je suis parti, ils ont recruté des joueurs qui gagnaient plus que moi, donc ce n’était pas une question de budget. Mais c’est la vie, je pense que c’est le destin qui ne fait pas signer » a-t-il lâché.