OM : Il veut «taper fort» contre Longoria !

Arnaud De Kanel

L'OM fait de nouveau parler de lui, mais cette fois pour une controverse qui agite le monde du football. Au centre des débats : les vives critiques adressées à Jérémy Stinat, l’arbitre de la rencontre face à l’AJ Auxerre (3-0). Une situation qui place Pablo Longoria, président du club phocéen, sous le feu des projecteurs. A l'approche du verdict, Vincent Moscato conseille aux instances de « taper fort » pour sanctionner le président de l'OM.

L’affaire prend de l’ampleur et fait couler beaucoup d’encre. Depuis les déclarations fracassantes de Pablo Longoria, une véritable onde de choc s’est abattue sur l'OM. Le club phocéen est désormais au cœur de toutes les discussions, tandis que les tensions ne cessent de monter. Les répercussions pourraient être lourdes pour le président marseillais qui risque une très lourde suspension.

«Ce sera plus sévère que les autres»

Le verdict sera connu en fin d'après-midi pour Pablo Longoria alors que la commission de discipline s'est réunie ce mercredi pour discuter de sa sanction. Vincent Moscato veut que les membres de la commission marquent le coup.

«Taper fort»

« Quoiqu’il y aura ils diront que l’OM est mal vu. Ils sont dans cette spirale actuellement. Ce qu’il faut comprendre c’est que ce sera plus sévère que les autres car les mecs de la Ligue et les les arbitres sont à bout. Ils ont fait une mauvaise politique de tout dénoncer et de taper sur toutes les erreurs d’arbitrage. Ils pensent que c’est toujours adressé contre-eux, comme tous les clubs, au PSG, au Real… Quoiqu’il arrive ils vont crier contre la sanction donc autant taper fort comme ça ils y reviendront pas », a déclaré Vincent Moscato dans son émission sur RMC. Réponse imminente...