OM : Il revient à la charge pour le poste d’entraîneur !

Brandao a remporté avec l’OM son dernier titre de champion de France en 2010. Depuis, le club phocéen essaie de rattraper le PSG avec son Champions Project sur le plan sportif. Retraité et à présent entraîneur, le Brésilien a interpellé le président Pablo Longoria pour le poste de coach.

Gennaro Gattuso a débarqué en catastrophe à la fin du mois de septembre après la démission de Marcelino le 20 septembre dans la foulée de la réunion houleuse entre les associations de supporters et la direction de l’OM. Le technicien italien apporte une certaine fraîcheur à l’effectif du club phocéen selon le milieu offensif Amine Harit.

Brandao postule encore pour l’OM

Néanmoins, avant que le champion du monde 2006 bénéficie du poste d’entraîneur, un ancien de la maison avait déjà proposé ses services à l’OM via les réseaux sociaux et une interview accordée à Foot Mercato . Brandao a remis ça lundi soir à l’occasion d’une entrevue pour TeamFootball . « Entraîner l'OM ? J'aime la pression, je suis un guerrier, la pression c'est bien, je n'attends pas une vie tranquille. C’est la pression qui me fait avancer ».

«Je suis adepte d'un gros pressing et d'un jeu de possession»