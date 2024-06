OM : Il reçoit une mauvaise nouvelle et sort du silence

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Défenseur central de l'OM depuis 2020, Leonardo Balerdi ne compte que 2 sélections avec l'Argentine. A 25 ans, il comptait bien disputer la Copa América pour la première fois mais samedi, Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Albiceleste, a révélé la liste finale des 26 joueurs qui participeront à la compétition. Malheureusement Leonardo Balerdi n'en sera pas et il a tenu à s'adresser à tout le monde sur ses réseaux sociaux.

Initialement présent dans la liste pour la Copa América avec l'Argentine, Leonardo Balerdi a passé quelques jours auprès de ses coéquipiers et il va devoir rentrer à la maison et ensuite retrouver l'OM. L'Argentin voit des joueurs comme Cristian Romero et Nicolas Otamendi par exemple être préférés au poste de défenseur central.

Balerdi déçu

La Copa América démarre dans cinq jours avec le premier match de l'Argentine face au Canada et Leonardo Balerdi pensait pouvoir faire partie du voyage aux Etats-Unis, lieu de la compétition. Malheureusement le défenseur central de l'OM n'a pas été retenu au dernier moment, un coup dur pour celui qui, à 25 ans, pensait pouvoir faire ses preuves en sélection.

«Bonne chance à mes coéquipiers»