OM : Il annonce un deuxième scandale avec Longoria !

Samedi soir, Pablo Longoria a craqué contre l’arbitrage de Jérémy Stinat suite à la défaite de l’OM (3-0) face à Auxerre. Ayant employé de graves propos, le dirigeant espagnol risque désormais une lourde suspension. Si la communauté marseillaise dénonce désormais un scandale, Patrick Juillard lui, s’est attaqué à l’attitude du président phocéen.

« Corruption », « championnat de m*rde », ce samedi soir, Pablo Longoria a employé des mots très durs face à l’arbitrage de Jérémy Stinat. Ce dernier a exclu Derek Cornelius lors de la défaite de l’OM face à l’AJ Auxerre (3-0). Si Roberto De Zerbi a quant à lui affirmé qu’après Marseille, il ne coacherait plus jamais en France, les propos du président marseillais ne passent pas. Le syndicat des arbitres a notamment annoncé qu’il allait porter plainte à son encontre.

Longoria fustigé par le syndicat des arbitres

« Non, Monsieur Longoria, les arbitres français ne sont pas corrompus ! Perdre un match ne peut justifier de remettre en cause la probité des arbitres français. Évoquer un système de corruption organisé n'est pas seulement diffamant pour les arbitres évoluant dans les Championnats professionnels : c'est une preuve de méconnaissance de leur travail et de leur engagement au service du football et c'est jeter en pâture tous les arbitres officiant aux niveaux professionnels mais aussi amateurs, avec les conséquences que cela peut entraîner », s’est ainsi exprimé le syndicat (SAFE) par le biais d’un communiqué publié ce dimanche.

« On ne parle que d'un président de club qui craque, entre abolition de sa capacité de jugement et fantasme de toute puissance »

Journaliste, Patrick Juillard a quant à lui fustigé la prestation de l’OM, mais surtout l’attitude scandaleuse de son président. « Il n'y a RIEN de scandaleux dans l'arbitrage de M.Stinat. Le scandale serait plutôt la prestation de l’OM ! Mais on ne parle que d'un président de club qui craque, entre abolition de sa capacité de jugement et fantasme de toute puissance. Deuxième scandale », a-t-il écrit sur le réseau social X ce dimanche.