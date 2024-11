OM : Humilié, Rabiot reçoit un message à Marseille

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Quelques jours après une victoire sur la pelouse du FC Nantes (1-2), l'OM est retombé dans ses travers au Vélodrome. Le club marseillais a subi la loi d'un AJ Auxerre tactiquement impressionnant. Entraîneur des attaquants de l'AJA, Djibril Cissé était présent à Marseille, son ancien jardin. Il en a profité pour s'adresser à certains joueurs phocéens.

Entraîneur des attaquants de l’AJ Auxerre, Djibril Cissé a pu observer la victoire de son équipe, mais aussi la détresse de certains joueurs marseillais. L’ancien international français n’a pu rester insensible à la réaction du groupe phocéen en raison de son attachement à l’OM.

Cissé se prononce sur l'OM

« J’ai été surpris par la qualité du jeu de Marseille, je m’attendais à plus. Mais on a bien joué le coup, on s’est mis en bloc médian et on a super bien joué. Je pensais qu’on allait avoir plus d’intensité et de pression. Marseille reste un club que je supporte, et que j’aime » a confié Djibril Cissé.

Il fait passer un message à Rabiot

Après le coup de sifflet final, Cissé a eu l’occasion de discuter avec plusieurs joueurs de l’OM comme Amine Harit ou encore Adrien Rabiot. « Ça me fait mal au cœur de le voir dans cette situation, je leur ai demandé de se remobiliser et de tenir leur rôle de taulier, et de se battre » a confié l’ancien buteur de Liverpool sur le plateau de L’Equipe du Soir.