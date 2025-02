OM : Greenwood se fait recadrer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son statut de meilleur buteur de la saison avec l’OM, Mason Greenwood peine à se montrer régulier dans ses performances sur le terrain. Et Pierre Ménès livre son point de vue sur l’attaquant marseillais, qu’il juge effectivement « irritant » dans certaines situations avec l’OM.

Avec 13 buts et 4 passes décisives au compteur en 21 matchs disputés avec l’OM cette saison (toutes compétitions confondues), Mason Greenwood est le fer de lance du secteur offensif marseillais. L’ancien attaquant de Manchester United est pourtant loin de faire l’unanimité au niveau de son comportement et de son investissement, avec certaines périodes de creux en match avec l’OM.

Un coup de téléphone et tout bascule ! 🚫 L'OM rate un accord crucial pour renforcer son effectif. Que se passe-t-il vraiment ?

➡️ https://t.co/HqT5Q2HAud pic.twitter.com/1ejonENKtK — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 30, 2025

Ménès recadre Greenwood

Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot Le Foot, Pierre Ménès livre son sentiment contrasté au sujet de Greenwood et de ses performances avec l’OM : « C’est par moments brillant, et par moments irritant. Il a une vraie adresse devant le but, mais c’est vrai qu’il a une implication un peu fluctuante sur certaines périodes de match », estime Ménès.

« Il peut mieux faire »

« Je pense en tout qu’il peut vraiment beaucoup mieux faire que ce qu’il fait, effectivement », poursuit l’ancien chroniqueur de Canal +, qui attend encore davantage de Mason Greenwood avec l’OM. Affaire à suivre…