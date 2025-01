OM : Greenwood change d’équipe, grosse annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Véritable fer de lance de l'attaque de l'OM depuis son arrivée lors du dernier mercato estival, Mason Greenwood s'est tout de suite imposé comme un élément indispensable du onze de Roberto De Zerbi. Et l'attaquant anglais, qui ne compte qu'une seule sélection avec les Three Lions en match amical, s'apprête à changer d'équipe nationale. Explications.

L'OM n'avait pas hésité à mettre 26M€ sur la table l'été dernier pour recruter Mason Greenwood (23 ans) en provenance de Manchester United. Un renfort qui a fait polémique, étant donné les accusations de violences conjugales dont le joueur a fait l'objet par le passé. Mais sur le plan sportif, Greenwood a rapidement su se rendre indispensable sur le front de l'attaque de l'OM, et il comptabilise déjà 12 buts et 3 passes décisives en 18 matchs.

Une pépite italienne en approche ? 👀 L'OM serait sur le coup avec une offre séduisante pour Reda Belahyane !

➡️ https://t.co/3sP8RX2pEN pic.twitter.com/i2QwiWk0MC — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 21, 2025

Greenwood n'a pas sa place en Angleterre

Une belle montée en puissance qui ne permet pas pour autant à Mason Greenwood de retrouver l'équipe nationale anglaise, lui qui ne comptabilise qu'une seule et unique sélection (contre l'Islande, en 2020 dans un match de Ligue des Nations). L'attaquant de l'OM n'était âgé à l'époque que de 18 ans, ce qui lui permet donc de pouvoir changer d'équipe nationale.

Direction la Jamaïque !

Selon les révélations du Mirror, Mason Greenwood va donc finalement tirer un trait sur l'Angleterre et opter pour la Jamaïque, pays d'origine de son père. L'attaquant de l'OM devrait néanmoins attendre un peu pour découvrir sa nouvelle sélection puisque la direction marseillaise ne souhaite pas le libérer pour les deux matches du mois prochain, étant donné qu’il s’agit de matches amicaux. Une information confirmée par le compte X de La Tribune Olympienne : « Oui, de ce que je sais il commencera à être sélectionné pendant l'été et non pas sur la prochaine trêve internationale en Mars ». C'est donc confirmé, Mason Greenwood change de sélection nationale !