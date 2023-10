OM : Gattuso sous le choc pour Aubameyang ?

Jean de Teyssière

Arrivé libre à l'OM en provenance de Chelsea cet été, Pierre-Emerick Aubameyang a enfin marqué son premier but en Ligue 1 cette saison. Face au Havre, il a ouvert son compteur, grâce à une passe magnifique d'Amine Harit. En 12 matchs, le Gabonais a inscrit 5 buts toutes compétitions confondues et fait la joie de Gennaro Gattuso.

L'OM renoue enfin avec le succès ! Face à l'équipe du Havre, les Marseillais ont facilement remporté ce match, 3-0 grâce à des buts de Arouna Sangante (csc), Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. Premier succès aussi pour Gennaro Gattuso, l'entraîneur marseillais, arrivé depuis un peu plus d'une semaine.

«J'étais rouillé, ça faisait longtemps en L1»

Au micro de Prime Video, Pierre-Emerick Aubameyang était soulagé d'avoir marqué son premier but en Ligue 1, le premier depuis 2013, avec l'ASSE : « Il fallait ouvrir la vanne. J'étais rouillé, ça faisait longtemps en L1. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et je dois remercier Amine (ndlr : Harit), qui me fait une passe sublime et a réalisé un match incroyable. »

