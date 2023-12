OM : Gattuso bientôt en grand danger ?

Arnaud De Kanel

Au retour de la trêve hivernale, Gennaro Gattuso va perdre de nombreux joueurs. En effet, si tous les Olympiens concernés sont sélectionnés, l'OM sera le club le plus décimé de Ligue 1 par la CAN. Il va donc falloir faire sans-eux pendant un petit moment et ça inquiète particulièrement Jérôme Alonzo.

L'OM va être confronté à un problème de taille dans les prochaines semaines. En effet, 8 joueurs risquent de partir à la CAN avec leur pays et ça ne fera pas les affaires de Gennaro Gattuso qui pourrait enchainer les mauvais résultats durant cette période. S'il se réjouit du retour en grâce des cadres, Jérôme Alonzo n'en reste pas moins inquiet de l'effectif marseillais en l'état qui risque de souffrir pendant la CAN.

«J'ai un doute sur le turn-over, la gestion de la CAN...»

« On sait que c'est essentiel de pouvoir compter sur des cadres performants et constants à chaque ligne. Si on ajoute un Kondogbia enfin épargné par les pépins physiques, l'OM est largement capable d'aller chercher quelque chose en championnat. D'ailleurs, quand ça allait très mal il y a un mois, j’avais pronostiqué l'OM à l'une des quatre premières places en fin de saison. Après, j'ai un doute sur le turn-over, la gestion de la CAN... », a déclaré Jérôme Alonzo pour La Provence ce dimanche. Selon l'ancien gardien de l'OM et du PSG, cet effectif a des limites.

Les doutes d'Alonzo sur l'effectif de l'OM