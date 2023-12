OM : Gattuso pousse un coup de gueule

La rédaction

Réputé pour son caractère bien trempé et ses sorties fracassantes, Gennaro Gattuso ne plaît pas à tout le monde. Souvent critiqué pour son agitation en bord de terrain, le technicien de l'OM est revenu sur ce sujet. Présent en conférence de presse, l'entraîneur italien a tenu à mettre les choses au clair, indiquant que son attitude n'était pas prête de changer.

Avec lui, ça passe ou ça casse. Que ce soit lors de sa carrière de joueur ou en tant qu'entraîneur, Gennaro Gattuso n'a pas changé. Connu pour ne pas mâcher ses mots et son fort caractère, le technicien italien de l'OM a une attitude qui divise.

« Je suis de cette manière. Je vis les matchs, ça peut plaire ou non »

Présent en conférence de presse ce samedi, Gennaro Gattuso est revenu sur les multiples critiques dont il fait l'objet depuis ses grands débuts dans le monde du ballon rond. Et plus particulièrement ces derniers temps, où bon nombre d'observateurs n'apprécient guère son attitude, jugée excessive en bord de terrain notamment. « Si on est carré, on ne peut pas mourir rond. Je suis de cette manière. Je vis les matchs, ça peut plaire ou non » .

