OM : Gattuso a trouvé la formule magique, Marseille jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc de l’OM en cours de saison, Gennaro Gattuso a très logiquement tâtonné pour ses premiers choix. Cependant, le technicien italien semble avoir trouvé la bonne formule avec un 3-5-2 qui avait déjà fonctionné par le passé avec Igor Tudor notamment. Le duo Vitinha-Aubameyang donne également satisfaction.

Alors qu'il a débarqué en cours de saison, Gennaro Gattuso a longtemps tâtonné avant de trouver le schéma idéal. Mais il semble avoir enfin arrêté son choix sur un 3-5-2 qui a porté ces fruits lors des derniers matches. Et visiblement, Walid Acherchour semble apprécier cette solution.

Une star signe à l’OM, le calvaire est terminé https://t.co/hcPOIgm9xi pic.twitter.com/Ufj86eMrkF — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

«Aubameyang qui est transfiguré»

« Sur les points positifs, on a Aubameyang qui est transfiguré. J’ai souvent défendu Aubameyang depuis le début de saison en soulignant son bilan en Europe où il a été plutôt bon. Aubameyang, Vitinha, on sent que dans ce système-là ils sont plus à l’aise », estime le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant d’en rajouter une couche.

«Je n’avais pas vu ça dans les derniers matchs»