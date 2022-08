Foot - OM

OM : Face aux polémiques, Payet hausse le ton

Publié le 7 août 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

L’OM va donc officiellement lancer sa saison ce dimanche avec sa première rencontre de Ligue 1 face à Reims. Pour les Phocéens, commencer par une victoire permettrait d’estomper un petit peu la préparation marquée par de nombreuses polémiques, notamment concernant Igor Tudor. Des affaires qui font parler et qui agacent Dimitri Payet. Le capitaine de l’OM a alors haussé le ton devant les journalistes.

Avant même le début de la saison de Ligue 1, les tensions sont palpables à l’OM. Il faut dire que l’été n’a pas été simple sur la Canebière. Il a notamment fallu faire avec un changement d’entraîneur puisque Jorge Sampaoli est parti et a été remplacé par Igor Tudor. Un choix de Pablo Longoria qui fait vivement réagir et suscite certaines tensions en interne. De quoi miner la préparation de l’OM et échauffer les esprits de certains.

« Même si je suis le plus ancien, je ne suis pas non plus l'assistante sociale »

Ainsi, ce vendredi, quand Dimitri Payet s’est présenté en conférence de presse en marge de la 1ère journée de Ligue 1 face à Reims, le joueur de l’OM s’est montré agacé devant plusieurs questions des journalistes. Payet a alors multiplié les coups de gueule en haussant le ton. « Quel est l’état d’esprit du club ? On travaille dur. Il y a la même ambiance que la saison dernière. On a un groupe qui est sain, c'est plus facile à gérer. Même si je suis le plus ancien, je ne suis pas non plus l'assistante sociale qui va régler tous les problèmes du vestiaire, j'ai mes performances personnelles à gérer. Il y a parfois des frictions, mais un groupe se dit les choses aussi, ça fait partie de la vie du club ».

« Dimitri Payet n'a jamais demandé à voir le président de l’OM"

Revenant ensuite sur les tensions autour d’Igor Tudor et la réunion de crise dont il serait à l’origine, Dimitri Payet a lâché : « Dimitri Payet n'a jamais demandé à voir le président de l'OM. Il n'y a pas eu de réunion demandée, ni de ma part, ni de celle des autres joueurs d'ailleurs. Pablo est venu nous parler mardi, jour de reprise, après le match de dimanche contre l'AC Milan. On a parlé de la dernière semaine avant le premier match officiel, dimanche. Il a fait le point sur la préparation, sur ce qu'il attendait de nous, sur les objectifs de la saison, tout simplement ».

« Je sais que Dimitri Payet fait vendre »