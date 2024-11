OM : En plein naufrage, Greenwood entre dans l'histoire !

Thomas Bourseau

Rien ne va plus à Marseille. L'OM est auteur de trois contre performances à domicile de suite dont une claque infligée par son ennemi du PSG (3-0) et une déroute contre l'AJ Auxerre vendredi soir (3-1). Roberto De Zerbi s'est dit prêt à assumer ses responsabilités en démissionnant si cela venait à servir l'Olympique de Marseille. Au coeur de ce marasme, Mason Greenwood continue d'être décisif et émule même un certain Sonny Anderson. Explications.

Voilà un transfert qui a fait parler au début du dernier mercato. De par ses violences conjugales et de viols envers sa compagne Harriet Robson, Mason Greenwood n'était pas le bienvenu à Marseille. C'est en effet le discours que tenait le maire de la cité phocéenne Benoît Payan à RMC Sport pendant la première quinzaine de juillet en expliquant qu'un homme qui « massacre » n'a rien à faire à l'OM. Néanmoins, Roberto De Zerbi a pris son téléphone afin de convaincre l'ancien talent de Mancheter United de signer en faveur de l'Olympique de Marseille comme il le révélait en interview à L'Equipe à la mi-août.

OM : Un coup de gueule est lâché pour le défendre après le PSG https://t.co/6uOWUeOYqs pic.twitter.com/lsYTZOWxMi — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Mason Greenwood a égaler un record de 1937 !

Et la détermination de Roberto De Zerbi a payé puisque Mason Greenwood a été transféré à l'OM contre 31M€ au total. L'Anglais a immédiatement justifié la confiance que l'entraîneur italien avait placé en lui en signant un doublé contre le Stade Brestois pour sa première officielle (5-1). « Mason Greenwood est un joueur de très haut niveau. Nous l'avons tous voulu au club. Les joueurs le voient tous sur le terrain. Je peux aussi parler de la personne, sans entrer dans sa vie privée. Mais avec moi, avec nous, c'est un bon garçon, une belle personnalité et un super joueur ».

Par la suite, Mason Greenwood enchaînait avec un nouveau but à l'Orange Vélodrome contre le Stade de Reims (2-2) et un nouveau doublé face au Toulouse FC (3-1). De quoi permettre à l'ailier de Roberto De Zerbi de marquer 5 buts au terme de ses 3 premières sorties à l'OM et d'égaler un record à Marseille datant de 1937 et détenu jusque-là par Edmond Weiskopf.

Mason Greenwood rejoint Sonny Anderson !

Au fil des semaines, Mason Greenwood s'est montré plus discret comme l'a attesté sa contre performance le 27 octobre dernier pendant le Classique à l'Orange Vélodrome lors de la réception du PSG (0-3) et n'a trouvé le chemin des filets que par intermittence. Cependant, l'attaquant britannique est tout de même parvenu à se montrer décisif. La preuve par l'exemple. L'Olympique de Marseille a reçu l'AJ Auxerre, tout juste promu de Ligue 2 BKT, vendredi soir dans l'antre phocéenne. Malgré la déroute des hommes de Roberto De Zerbi, Greenwood a su être décisif en obtenant puis transformant un penalty sauvant ainsi l'honneur de l'OM pendant la lourde défaite contre les Bourguignons (3-1). Résultat ? Le principal intéressé a porté son bilan à 8 buts en 11 matchs de Ligue 1. Une première pour un joueur de l'OM en championnat depuis Sonny Anderson en 1993/1994, rien que ça.