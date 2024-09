OM : De Zerbi se lâche après la défaite

Jean de Teyssière

Il a donc fallu attendre la sixième journée de Ligue 1 pour voir l’OM de Roberto De Zerbi subir sa première défaite cette saison. Sur la pelouse de Strasbourg, les joueurs phocéens ont perdu sur la plus petite des marges, après un match compliqué dans tous les secteurs de jeu. Lors de son analyse du match, l’entraîneur italien n’a pas hésité à qualifier cette défaite de méritée.

Après la victoire du PSG ce vendredi face à Rennes (3-1), l’OM devait gagner à Strasbourg pour ne pas se laisser distancer de trois points. C’est raté, puisque les hommes de Roberto De Zerbi ont perdu 1-0 suite à un but de Diego Moreira. Après la belle victoire 2-3 à Lyon il y a une semaine, le lundi a une saveur différente cette fois-ci pour les supporters de l'Olympique de Marseille.

«J’ai une confiance aveugle en mes joueurs»

A l’issue de la rencontre, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi analysait froidement la rencontre et la prestation de ses hommes, pour livrer un constat lucide : « La plus mauvaise prestation de mes joueurs ? Je ne sais pas. Aujourd'hui c'était comme ça, mais j'ai une confiance aveugle en mes joueurs. Comme disait l'un de vos anciens entraîneurs, Marcelo Bielsa, on apprend dans la défaite. Ce jour sera déterminant pour nous, c'est une leçon importante à apprendre. »

«La défaite est méritée»

« L'analyse est assez simple. C'était un match joué en un contre un sur tout le terrain et on a perdu 80% des duels. La défaite est méritée, elle nous servira, assume De Zerbi. J'ai un groupe de bons garçons, qui veulent bien faire, mais on a perdu trop de duels, ils arrivaient toujours avant nous, même dans la surface. » Prochain match pour se remettre à l’endroit : face à Angers, lanterne rouge du championnat, vendredi prochain au stade Vélodrome.