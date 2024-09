OM : De Zerbi surprend tout le monde et se justifie

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, l'OM a concédé sa première défaite de la saison en s'inclinant sur la pelouse de Strasbourg (1-0). Une rencontre pour laquelle Roberto De Zerbi avait surpris tout le monde en alignant Pierre-Emile Hojbjerg en défense centrale et Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain. Un choix étonnant justifié par l'entraîneur de l'OM à l'issue de la rencontre.

Depuis le début de la saison, Roberto De Zerbi ne cesse d'innover pour sa défense centrale. Ça a encore été le cas ce dimanche soir contre Strasbourg. L'entraîneur de l'OM a alors associé Pierre-Emile Hojbjerg à Derek Cornelius en défense centrale. Le Danois a alors reculé d'un cran quand Geoffrey Kondogbia, qui avait déjà joué dans l'arrière garde cette saison, a retrouvé le milieu de terrain aux côtés d'Ismaël Koné.

Trop de gauchers à l'OM !

Cette gestion de Roberto De Zerbi en a alors questionné plus d'un. Forcément, après la rencontre, l'entraîneur de l'OM a été interrogé sur son choix avec Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia. Rapporté par Le Phocéen, De Zerbi a expliqué : « Parce que Kondogbia est gaucher, Cornelius est gaucher, Brassier est gaucher, sur les quatre, en mettre trois me semblait trop. Højbjerg a joué en défense centrale par le passé, notamment contre Nice quand Cornelius a été expulsé ».

« Le choix le plus logique »

« C'était le choix le plus logique. Au milieu, Kondogbia a joué avec Koné, qui est sorti sur blessure, j'espère que ce ne sera pas trop grave. Højbjerg aurait aussi dû mieux faire, comme nous tous », a poursuivi Roberto De Zerbi.