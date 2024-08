OM : De Zerbi lance un avertissement à Greenwood !

Axel Cornic

Son arrivée a énormément fait parler, notamment à cause de son passé problématique avec la justice anglaise, mais Mason Greenwood a fait une très bonne impression pour sa première sous le maillot de l’Olympique de Marseille avec un doublé. Mais ce n’est pas assez pour Roberto De Zerbi, qui ce vendredi en conférence de presse a souhaité passer un message à son joueur.

Deux buts et un penalty offert à son coéquipier Elye Wahi, on a connu pire comme débuts. Mason Greenwood semble déjà avoir conquis les supporters de l’OM et tout le monde veut désormais voir la suite, avec son premier match au stade Vélodrome qui approche à grands pas, face au Stade de Reims (dimanche, 20h45).

« On est tous satisfait de lui en tant que joueur et en tant que personne, pour son comportement »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a été invité à réagir après les premiers pas convaincants de Greenwood et comme tout bon entraineur, il assure ne pas encore être satisfait. « Il doit continuer à s'entraîner comme il le fait. Mason Greenwood est un garçon sérieux, on est tous satisfait de lui en tant que joueur et en tant que personne, pour son comportement. Il a une marge de progression énorme » a expliqué le coach de l’OM.

« Lui comme Luis Henrique ou Wahi ne doivent pas seulement penser à attaquer la profondeur »

« Contre Brest on a fait un gros match mais on n'a peu réussi à tenir le ballon car les joueurs n'étaient pas disponibles » a poursuivi Roberto De Zerbi, qui va connaitre lui aussi sa grande première au Vélodrome ce dimanche. « Lui comme Luis Henrique ou Elye Wahi ne doivent pas seulement penser à attaquer la profondeur mais aussi faire jouer les autres pour tisser le jeu ».