OM : De Zerbi annonce une date clé pour Rabiot

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Adrien Rabiot s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM, et ce, malgré son passé au PSG. Sans club pendant plusieurs semaines, l'international français n'est pas encore à 100% sur le plan athlétique. Selon Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot devrait retrouver la pleine possession de ses moyens d'ici deux à trois semaines.

Rabiot n'est pas prêt athlétiquement

«Il faudra 2 ou 3 semaines à Rabiot pour se remettre à niveau»

« Je pense qu'il faudra deux ou trois semaines à Rabiot pour se remettre à niveau. Il n'est pas là pour un ou deux mois, mais pour plusieurs années, on ne veut pas trop le presser au risque de le perdre. On aura plus de potentiel avec lui », a annoncé Roberto De Zerbi en conférence de presse ce vendredi après-midi.