OM : Coup dur pour De Zerbi

L'an dernier, Valentin Rongier subissait une fracture de la rotule, qui l'a éloigné des terrains jusqu'à la fin de la saison. De retour depuis le début de cet exercice 2024-2025, l'ancien capitaine de l'OM peine à retrouver une place de titulaire, puisqu'il n'a disputé que quelques petites minutes avant le match face à Nice. Titulaire contre les Aiglons, il avait enchaîné par une prestation remarquée face à l'OL, où il a disputé quasiment l'intégralité de la rencontre. Cependant, Valentin Rongier vient de rechuter.

Alors que Valentin Rongier semblait signer un retour convaincant dans l'effectif marseillais, la suite de la saison pourrait être difficile pour lui. Le milieu de terrain de 29 ans était absent de l'entraînement ce vendredi d'après La Provence.

Rongier forfait face à Strasbourg

Dimanche, les Marseillais ont rendez-vous à Strasbourg pour la 6ème journée de Ligue 1. Roberto De Zerbi était présent en conférence de presse ce vendredi et il a annoncé qu'Adrien Rabiot serait dans le groupe. En revanche, ce ne sera pas le cas de Valentin Rongier, comme l'annonce La Provence. Une mauvaise nouvelle pour l'entraîneur italien qui devra s'en passer.

Rongier est encore dans le mal

Alors qu'il venait de faire son retour, Valentin Rongier a senti une douleur et devrait passer des examens pour connaître la gravité de la blessure. Au-delà de son état de forme, c'est aussi sa place au sein de l'effectif qui est remise en cause. Au milieu de terrain, la concurrence est plus que rude et il a déjà été utilisé en défense.