OM - Corruption : Le rappel à l'ordre !

Alors que l’OM a souvent dénoncé ce qu’il considère comme des erreurs d’arbitrage en sa défaveur depuis le début de la saison, sa relation avec les arbitres a pris une nouvelle tournure après les accusations de corruption formulées par Pablo Longoria le week-end dernier. Pour Saïd Ennjimi, les arbitres ne sont pas exempt de tout reproches et sont trop répressifs, quand ils devraient plutôt privilégier la communication.

Dès le début de la saison, l’OM a décidé de ne rien laisser passer en ce qui concerne l’arbitrage. Marseille a souvent été très offensif quand il se considérait victime d’erreur et ses reproches sont allés trop loin le week-end dernier, avec les accusations de corruption formulées par Pablo Longoria, sur lesquelles il est revenu, lui qui a depuis écopé d’une suspension de 15 matchs.

« La manière de se comporter vis-à-vis d’eux peut aussi être améliorée »

« Dans ce rapport de force, c’est plutôt à ceux qui ont le pouvoir, donc aux arbitres, d’essayer de tempérer. C’est vrai que les Marseillais n’ont pas eu des décisions très favorables mais la manière de se comporter vis-à-vis d’eux peut aussi être améliorée », estime Saïd Ennjimi, invité dans l’émission Stephen Brunch sur RMC ce dimanche. Pour appuyer ses propos, l’ancien arbitre international a pris l'exemple de l’expulsion de Medhi Benatia le 14 janvier dernier, lors de l’élimination de l’OM face au LOSC en 16es de finale de la Coupe de France.

« Je les trouve un peu trop répressifs »

« Il aurait été préférable de s’approcher de Medhi Benatia et de tenter de discuter avec lui et d’essayer de l’apaiser. Ou alors, si on est dans le répressif, il faut avoir raison à tous les coups. Malheureusement, Olivier Létang n’a pas été exclu », a ajouté Saïd Ennjimi. Ce dernier reproche aux arbitres leur attitude et les a invités à être plus dans le dialogue : « Je pense que c’est pendant le match que le rapport entre les joueurs, entraîneurs et arbitres doit être un petit plus apaisé. La manière dont se comportent aujourd’hui nos arbitres, je les trouve un peu trop répressifs alors qu’ils devraient être davantage dans la communication et l’apaisement vis-à-vis des joueurs. »