OM : Benatia s'enflamme pour le bourreau de Mbappé

La passe de trois pour Bruno Génésio? Après le Real Madrid et l'Atlético, le coach du LOSC va défier un autre géant en Ligue des champions : la Juventus. Actuel conseiller sportif de Pablo Longoria à l'OM et ancien membre du club italien, Mehdi Benatia est bien placé pour se prononcer sur ce duel. Selon lui, la formation lilloise pourrait bien créer la sensation.

Le football français a du talent, et il le prouve durant la Ligue des champions. Ses représentants ont déjà réalisé plusieurs exploits lors de cette édition. Le parcours le plus marquant reste sans aucun doute celui du LOSC, tombeur du Real Madrid de Kylian Mbappé à Lille, puis de l’Atlético à Madrid. Bruno Génésio vit une édition historique puisqu’il est devenu le troisième entraîneur à avoir battu Pep Guardiola, José Mourinho et Carlo Ancelotti en Ligue des champions (avec Diego Simeone et Jürgen Klopp).

Nouveau choc pour le LOSC

Ce mardi soir, un autre géant s’avance : la Juventus. A côté des deux équipes espagnoles, le club italien fait office de petit morceau. Mais la formation de Thiago Motta a un palmarès, une réputation qui rend ce nouveau match historique et passionnant. Le LOSC parviendra-t-il à créer un nouvel exploit ? Selon Mehdi Benatia, ce n’est pas impossible. A Tuttosport, l’ancien international marocain a présenté les qualités offensives de la formation lilloise.

« La Juventus devra faire très attention à l'équipe de Genesio »

« C'est une bonne équipe. Elle a eu un peu de mal en début de saison, mais elle s'est redressée : elle a un grand esprit d'équipe et des joueurs de grande qualité. Je parle de David, bien sûr, de Zhegrova, mais aussi d'Angel Gomes, qui est très important pour le jeu de Lille. Les Lillois ont perdu Thiago Santos, le très solide arrière droit, sur blessure et il leur manquera, mais sur ce qu'ils ont montré jusqu'à présent, ils sont capables de mettre n'importe quelle équipe en difficulté. La Juventus devra faire très attention à l'équipe de Genesio » a déclaré le dirigeant de l’OM.