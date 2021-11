Foot - OM

OM : Jorge Sampaoli répond aux critiques !

Publié le 26 novembre 2021 à 22h55 par La rédaction

À la suite de la défaite contre Galatasaray jeudi (4-2), l'OM est éliminé de la Ligue Europa. Jorge Sampaoli a ainsi répondu à certaines critiques à son égard en conférence de presse.