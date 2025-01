Mercato : Un joueur de Ligue 1 dit non à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM n'hésite pas à regarder en France pour remplacer Elye Wahi. Après Amine Gouiri (Rennes), voilà que l'on apprend que le club aurait noué des contacts avec Evann Guessand, qui vit ses derniers mois sous le maillot de l'OGC Nice. Mais l'attaquant polyvalent donnerait sa priorité à une équipe étrangère.

Et si le successeur d’Elye Wahi se trouvait en Ligue 1 ? Des discussions ont débuté avec Rennes pour le prêt d’Amine Gouiri (Rennes). Un dossier complexe étant donné qu’il est lié à celui d’Ismaël Koné, qui pourrait faire le chemin inverse. Selon les informations de L’Equipe, l’OM a également tenté le coup pour un buteur de l’OGC Nice.

Guessand a bien été ciblé par l'OM

Capable d’évoluer au poste d’ailier, Evann Guessand aurait bien été ciblé pour occuper le poste de numéro 9. L’international ivoirien, dont le départ de l’OGC Nice à la fin de la saison serait quasi-acté, ferait bien partie de la short-list de Pablo Longoria. Mais comme indiqué par le quotidien sportif, l’attaquant donnerait sa priorité à un club étranger. Et il y a foule.

Un départ à l'étranger est privilégié

West Ham aurait proposé l’offre la plus importante avec 24M€. Mais l’OGC Nice pourrait encore attendre, en espérant que les enchères montent rapidement. Ces derniers mois, le LOSC, Bologne, Stuttgart, Wolfsburg, Mönchengladbach et même le Bayern Munich auraient été sensibles à ses qualités de vitesse et de finisseur. L’identité de son prochain club dépendra certainement de sa fin de saison.