Mercato : Un grand ménage se prépare à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans quelques jours, le mercato d'hiver ouvrira ses portes. Cette session devrait être l'occasion pour l'OM de procéder à quelques ajustements, mais aussi de dégraisser son vestiaire et d'alléger la masse salariale. Plusieurs joueurs ne seront pas retenus en janvier, en cas d'offre satisfaisante. Voilà la liste des indésirables de Roberto de Zerbi.

On connaissait le ménage de printemps, voici celui d’hiver. En janvier prochain, l’OM devrait profiter du mercato hivernal pour dégraisser son effectif et se libérer de ses derniers indésirables. Comme l’a indiqué La Provence samedi dernier, des premiers mouvements ont été aperçus au sein de la cité phocéenne.

L'OM envisagerait un retour de Mendy après son parcours tumultueux à Lorient. Un coup de théâtre à surveiller ! ⚽

➡️ https://t.co/GYtgx5F2Au pic.twitter.com/HojJs7dUmr — le10sport (@le10sport) December 6, 2024

L'OM prépare un coup de balai

Relégué au sein de l’équipe réserve, Emran Soglo devrait être l’un des premiers à quitter l’OM. Troisième d’Eredivisie, Utrecht aurait envoyé des émissaires à Trets, samedi dernier, pour observer le Franco-Anglais. Autre indésirable, François-Régis Mughe pourrait aussi être poussé vers la sortie.

Le fiasco Wahi va prendre fin ?

Le cas Elye Wahi est plus problématique. Car l’ancien attaquant du RC Lens a été acheté 25M€ et qu’un départ six mois après son arrivée ferait tâche. Une réflexion a été entamée en interne. Pour Chancel Mbemba en revanche, son cas a été tranché dès l’été dernier. Le défenseur congolais en a sûrement terminé avec son aventure à l’OM et le mois de janvier devrait lui permettre de renouer le fil de sa carrière.