Mercato - OM : Un miracle est annoncé !

Prêté à l'OM lors de la saison 2016/2017, Bafétimbi Gomis avait laissé son empreinte sur la pelouse du Vélodrome. Ses buts avaient provoqué quelques rugissements dans l'enceinte marseillaise. Un Vélodrome qu'il retrouvera en tant que consultant pour DAZN. En marge de l'Olympico face à l'OL, l'ancien international français est revenu sur cette étape cruciale, notamment dans sa vie personnelle.

Lorsque l’on évoque la carrière Bafétimbi Gomis, on pense forcément à l’ASSE et à ses grands débuts en Ligue 1, mais aussi à l’OL, équipe dont il a porté les couleurs entre 2009 et 2014. Mais pour Bafétimbi Gomis, le passage à l’OM n’est pas jeter, loin de là. Prêté par Swansea durant la saison 2016/2017, « La Panthère » est resté très attachée au club marseillais. Lors d’un entretien accordé à la Provence, l’ancien international français mesure la chance qu’il a eu.

La passion marseillaise habite toujours Gomis

« L’OM a une place particulière, c’est le club qui a bercé mon enfance. Je n’y ai joué qu’une année, mais je l’ai supporté toute ma vie (…) J’ai que des bons souvenirs. L’OM a permis, après deux saisons difficiles, de me relancer. J’ai eu la chance de porter le maillot du club qui a bercé mon enfance, le club phare de la région » a confié Gomis. A titre personnel, cette aventure a aussi été marquante.

« C’était quelque chose de grand »

« En plus, cela m’a donné l’opportunité de vivre avec les derniers instants de la vie de mon père. Je l’avais perdu en cours de saison. Mes buts ou les victoires de l’OM l’ont stimulé ; à l’hôpital, ils avaient toujours un mot pour lui quand je marquais. J’ai aussi pu célébrer ces moments-là avec mes proches qui sont tous supporters de l’OM. C’était quelque chose de grand. J’avais peur de revenir chez moi, on dit souvent que nul n’est prophète en son pays. Croyez-moi, à l’OM, j’ai passé la meilleure année de ma carrière en Ligue 1, aussi bien sur le plan sportif que dans ma vie privée. J’étais heureux. Le soleil changeait du froid et des pluies du Forez ou de Swansea » a confié Gomis ce mercredi.