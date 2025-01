Mercato - OM : La prochaine recrue annoncée dans la presse italienne ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Et si la prochaine recrue de l'OM se trouvait en Italie ? Sous contrat avec le Hellas Vérone, Reda Belahyane fait l'objet d'une cour assidue de la part du club marseillais. La formation aurait transmis une offre, qui serait actuellement la plus alléchante. Reste à savoir si les autres prétendants vont surenchérir.

A l’OM, le départ d’Elye Wahi pousse la direction à se pencher sur le recrutement d’un nouvel attaquant. Directeur du football, Mehdi Benatia a pris les devants en contactant plusieurs joueurs en manque de temps de jeu dans leurs clubs respectifs comme Mathys Tel (Bayern Munich) ou encore Marcus Rashford (Manchester United).

L'OM est passé à l'action pour Belahyane

En parallèle, l’OM travaille sur le recrutement d’un milieu de terrain. Le profil de Reda Belahyane a été activée et il est difficile de ne pas voir la patte Mehdi Benatia. Le dirigeant aurait transmis une première offre à son compatriote, actuellement sous contrat avec le Hellas Vérone.

L'OM en pole dans ce dossier ?

A en croire les informations du Corriere dello Sport et du Corriere di Verona , l’OM est idéalement placé dans ce dossier Belahyane puisque la proposition serait la plus alléchante. Mais rien n’est joué puisque le Milan AC et la Lazio Rome disposent de moyens financiers suffisants pour faire monter les enchères.