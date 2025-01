Mercato : L’OM s’attaque à un crack marocain !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM ne va pas rester les bras croisés bien longtemps. En conférence de presse, Roberto de Zerbi a fait savoir qu'il s'attendait à l'arrivée d'un attaquant d'ici la fin du mercato hivernal. En coulisses, plusieurs pistes ont été activées, et l'une d'elles mène à un jeune buteur marocain, sous contrat avec les Glasgow Rangers.

Six mois après son arrivée à l’OM, Elye Wahi s’est envolé pour l’Eintracht Francfort, laissant une place vacante dans le secteur offensif marseillais. « Je sais que c'est difficile en hiver, mais je m'attends à un remplaçant fort » a prévenu Roberto de Zerbi en conférence de presse ce vendredi. Mais les dirigeants marseillais n’ont pas attendu la sortie du technicien italien pour lancer ses recherches.

L'OM multiplie les pistes

Ces derniers jours, l’OM s’est penché sur plusieurs profils. Santiago Gimenez (Feyenoord Rotterdam), Mathys Tel (Bayern Munich) ou encore Marcus Rashford (Manchester United) ont été contactés, mais aucun de ces joueurs ne poseront leurs valises à Marseille. Alors la direction élargit sa prospection et évalue de nouveaux profils.

Un jeune attaquant marocain ciblé

Ce samedi, La Tribune OM dévoile une nouvelle piste. Agé de 22 ans et auteur de neuf buts en Premiership, Hamza Igamane (Glasgow Rangers) serait surveillé de près. Cet attaquant marocain a des partisans en interne, et il est possible que Mehdi Benatia soit directement impliqué dans cette opération. Des rumeurs évoquent aussi une offensive pour Amine Gouiri (Rennes).