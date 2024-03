L'OM tient son nouvel entraîneur, Longoria jubile

Alexis Brunet

L'OM s'est séparé de Gennaro Gattuso dernièrement. Le coach italien a payé les mauvais résultats récents, et pour le remplacer, Pablo Longoria décidé de miser sur l'expérience de Jean-Louis Gasset. Si cela n'a pas été facile de mettre fin l'aventure commune avec l'ancien milieu de terrain de l'AC Milan, le président marseillais ne regrette pas d'avoir nommé le Français, qu'il dépeint comme l'homme de la situation.

Depuis trois matches, c'est Jean-Louis Gasset qui a pris place sur le banc de l'OM. Le Français est arrivé dernièrement pour aider le club phocéen, et redresser une situation qui commençait à être très inquiétante. L'arrivée de l'ancien coach de l'ASSE répond au départ de Gennaro Gattuso, qui n'aura pas réussi à trouver la bonne formule à Marseille.

«C'était une décision difficile à prendre»

La nomination de Jean-Louis Gasset a eu un effet immédiat, puisque le Français a gagné ses trois premiers matches sur le banc de l'OM. Pablo Longoria a donc pris la bonne décision en remerciant Gennaro Gattuso, mais cela n'a tout de même pas été facile à faire, comme l'a déclaré le président marseillais à AS . « C'était une décision difficile à prendre parce que nous avons le plus grand respect personnel et professionnel pour Gattuso. C'était difficile de le licencier. Je pense que c'était la bonne décision, de penser à Jean-Louis Gasset pour une raison précise. Après ses trois premiers matches, je peux le dire très clairement. Je pense que nous avons l'un des meilleurs effectifs de ces dernières saisons à Marseille. J'en suis absolument convaincu. »

Longoria est bluffé par le travail de Gasset