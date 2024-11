L’OM sanctionné, De Zerbi pousse un coup de gueule !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lors de OM - Auxerre le 8 novembre dernier, la journaliste de DAZN Ambre Godillon avait reçu des projectiles lancés par certains « supporters » marseillais. Cela n’a pas du tout plus à la commission de discipline de la LFP, qui a décidé d’infliger un match à huis clos pour le club phocéen. Ce samedi, Roberto De Zerbi est revenu avec colère sur cette décision.

L’OM va devoir faire sans ses supporters. Alors que les images de la journaliste de DAZN Ambre Godillon, ayant reçu un projectile dans la tête au Vélodrome le 8 novembre dernier, la commission de discipline de la LFP n’a clairement pas manqué de sanctionner tout le stade phocéen. En effet, ce mercredi, une sanction d’un match à huis clos avec sursis a été prononcé contre l’OM.

Un match à huis clos pour l’OM, l’adjoint de De Zerbi suspendu trois matchs

« Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction. Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce la sanction suivante : Un match à huis clos avec sursis du stade Vélodrome », pouvait-on lire dans le communiqué de l’instance. A noter également, qu’Andrea Maldera, adjoint de Roberto De Zerbi et exclu face au RC Lens la semaine dernière, a quant à lui écopé de trois matchs de suspensions. Présent en conférence de presse ce samedi, le coach de l’OM s’est exprimé sur ces différentes sanctions.

« Je ne veux pas voir le stade vide, cela ferait beaucoup de peine à tout le monde »

« J’espère jouer au Vélodrome avec nos supporters, je suis venu pour cela. Je ne veux pas voir le stade vide, cela ferait beaucoup de peine à tout le monde, aux joueurs et à moi. J’espère vraiment que la sanction ne sera pas appliquée et qu’on jouera avec tout notre public. J’ai été surpris de la sanction de mon assistant, il ne méritait pas trois matchs de suspensions. Il y a des décisions et des choix qui m’embêtent un peu », a ainsi confié Roberto De Zerbi.