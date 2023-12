L'OM prépare une surprise, Gattuso vend la mèche

Jean de Teyssière

Lors de la 16ème journée de Ligue 1, l'OM sera opposé à Clermont. Un match très important pour les Marseillais qui peuvent se rapprocher de la tête du championnat, surtout après la défaite de l'AS Monaco face à l'OL (0-1). Un match que prépare Gennaro Gattuso et où l'entraîneur italien pourrait réserver une surprise, avec la titularisation du jeune attaquant de 18 ans, Emran Soglo.

Face au FC Metz en août dernier (2-2), Emran Soglo avait été titularisé par l'entraîneur de l'époque, Marcelino, et il avait inscrit son premier but en professionnel. Depuis, il n'est plus apparu sur les terrains, hormis une seule petite minute face au Havre (3-0). L'international espoir anglais pourrait pourtant avoir sa chance d'ici peu, et Gennaro Gattuso, l'entraîneur marseillais, a laissé planer le doute sur une potentielle participation contre Clermont.

«Les ailiers peuvent aussi jouer piston»

Gennaro Gattuso, l'entraîneur de l'OM, était présent en conférence de presse ce samedi. L'ancien milanais a été interrogé sur sa vision tactique, et notamment la possible reconversion d'ailiers offensifs au poste de piston : « Ça dépend quel style d'équipe on veut mettre sur le terrain. Les ailiers peuvent aussi jouer piston. Certains ont la capacité de jouer sur le couloir, d'autres juste sur la phase offensive. Avec un 3-5-2 ou 3-4-3, ça dépend de l'équipe que tu affrontes et de ce que vous voulez mettre en place. »

«Soglo ? Ce sont mes choix»