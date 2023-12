Gattuso dénonce un problème à l'OM

Jean de Teyssière

Existe-t-il un problème mental à l'OM ? Depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso en septembre dernier, le club olympien a perdu trois matchs en encaissant un but en fin de match (face à Nice, Lens et Brighton). Un souci que doit régler Gennaro Gattuso s'il veut que son équipe puisse être compétitive durant l'intégralité de la saison. L'entraîneur italien en est bien conscient.

L'OM aura un match important à jouer ce dimanche face à Clermont. Les Marseillais devront laisser derrière eux la désillusion connue en Ligue Europa à Brighton et ce but encaissé à la dernière minute, les empêchant de terminer à la première place du classement. En Ligue 1, tout va bien pour Marseille, qui a réussi à aligner trois victoires consécutives et qui espère bien réussir cette passe de quatre. Mais pour cela, il faudra être solide mentalement, chose qui fait de temps en temps défaut dans l'équipe de Gennaro Gattuso.

«Il faut jouer jusqu'au bout»

En conférence de presse d'avant-match, Gennaro Gattuso, l'entraîneur de l'OM, a été interrogé sur le problème mental de son équipe. Et il semble avoir une explication : « Premièrement, les matchs durent 95 minutes. Depuis que je suis arrivé, on a perdu 3 matchs où on a pris un but à la 88e minute. Avec le temps additionnel, on se plaint alors que le match n'est jamais fini. Il faut jouer jusqu'au bout. »

«Il y aura toujours des erreurs individuelles mais ce n'est pas le fruit du hasard»