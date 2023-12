Gattuso balance sur son calvaire à l'OM

La rédaction

Fort de trois victoires consécutives en Ligue 1, l'OM, sixième, s'est replacé dans la course à l'Europe. Si le club olympien performe autant ces derniers temps, il le doit grandement à son nouveau technicien : Gennaro Gattuso. Débarqué dans un climat hostile, l'entraîneur italien a tout de même su lancer une nouvelle dynamique à Marseille, même s'il se dit être sous un stress constant.

Cela faisait une éternité que l'OM n'était pas parvenu à sourire aussi longtemps. Et pour cause, il a fallut attendre jusqu'au 3 décembre dernier, et une victoire face à Rennes (2-0), pour que le club olympien réussisse finalement à enchaîner au moins deux succès consécutifs toutes compétitions confondues.

Gattuso a ramené l'OM en haut du classement

Surfant actuellement sur une série de trois victoires de rang en Ligue 1, Marseille, remontée à la sixième place du classement, s'est parfaitement repositionné dans sa course à l'Europe. Si les Marseillais se sont remis dans le droit chemin, ils le doivent en grande partie à leur nouveau chef de file, Gennaro Gattuso, débarqué dans un climat chaotique à la fin du mois de septembre.

« C'est un maillot lourd à porter. Le club à une histoire »