L'OM prépare une surprise avec Rabiot

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'OM a frappé fort après un mercato de folie. En effet, le club phocéen a réussi un coup incroyable en recrutant Adrien Rabiot. L'OM de Pablo Longoria s'est offert le milieu de terrain de 29 ans, libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus de Turin cet été. Et l'international français pourrait faire ses débuts avec l'OM plus tôt que prévu.

Nouveau venu à l'OM, Adrien Rabiot n'est pas encore apparu dans le groupe de Roberto De Zerbi, et ce, parce qu'il n'a pas joué depuis le début du juillet. C'était lors de l'Euro. Le Français n'avait pas de club depuis le 30 juin et la fin de son contrat avec la Juventus. Pour ne prendre aucun risque, Adrien Rabiot était supposé patienter avant de reprendre la compétition. Toutefois, il pourrait faire son retour sur les terrains plus tôt que prévu.

Rabiot de retour à Strasbourg

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a révélé qu'Adrien Rabiot sera présent dans le groupe pour affronter Strasbourg ce dimanche. D'ailleurs, le numéro 25 de l'OM devrait entrer en jeu lors de cette rencontre. « Est-ce qu'on verra Rabiot avec le maillot de l'OM dimanche contre Strasbourg ? La réponse est oui. L'ancien titi parisien est dans le groupe. Il sera sur le banc. Il pourrait avoir du temps de jeu. On l'a vu à l'entrainement collectif cette semaine, il monte en puissance. Il est bien en jambe » déclare le journaliste Florent Germain dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport ce vendredi.

Rabiot va jouer contre Strasbourg

Alors que l'effectif a été largement renforcé cet été, l'OM peut compter sur un nouvel élément de taille. En effet, Adrien Rabiot devrait faire sa première apparition sur le terrain à cause des absences du moment. « Rongier est probablement forfait pour le match de dimanche. Il y a les absences de Merlin, blessé, et de Balerdi, suspendu, en défense ; donc Kondogbia devrait de nouveau glisser derrière. Ce qui veut dire que Rabiot devrait gratter quelques minutes en cours de match contre Strasbourg » poursuit Florent Germain. D'après La Provence, Valentin Rongier serait déjà forfait.