L’OM met un coup de pression au RC Lens

Arnaud De Kanel

Victorieux d'Angers dimanche soir au Vélodrome, l'OM maintient le rythme et ne lâche pas le RC Lens, vainqueur du Stade de Reims deux jours plus tôt. Une victoire essentielle des Marseillais qui ne comptent rien lâcher comme l'a rappelé Jordan Veretout.

L'OM s'est fait peur mais a finalement gagné face à une équipe angevine déjà condamnée à la Ligue 2. Surpris par l'ouverture du score d'Abdallah Sima, les Phocéens se sont bien rattrapés en égalisant six minutes plus tard grâce à Alexis Sanchez avant que Dimitri Payet et enfin Jordan Veretout ne donnent une sacrée bouffé d'oxygène à leurs supporters. L'OM ne devait pas se rater car le RC Lens n'a pas flanché vendredi. Veretout a prévenu les joueurs de Franck Haise, l'OM se tient prêt à sauter sur le moindre faux pas.

L'OM garde le rythme

Igor Tudor et ses hommes ont décroché leur 22ème victoire de la saison face à Angers dimanche soir. Un succès qui leur permet de revenir à deux petits points du RC Lens, toujours dauphin du PSG. Mais prudence pour les Lensois, l'OM se montre menaçant.

«À eux de ne pas faire un faux pas parce qu’on sera derrière»