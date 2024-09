L’OM dégoûte l’OL, un joueur de De Zerbi hallucine !

Pierrick Levallet

Très attendu, l’Olympico n’aura pas déçu ce dimanche. Le scénario du match entre l’OM et l’OL a été à couper le souffle. Réduits à 10 pendant presque toute la rencontre après l’exclusion de Leonardo Balerdi. Et finalement, ce sont bien les hommes de Roberto De Zerbi qui se sont imposés sur la pelouse de l’OL (2-3) grâce à un but de Jonathan Rowe dans les arrêts de jeu.

«Je n'ai pas encore bien réalisé»

Lilian Brassier avoue d’ailleurs avoir du mal à réaliser que l’OM ait pu glaner les trois points après un tel scénario. « C'est match de fou. On était à dix et on a réussi à gagner. Je suis fier de notre équipe. Il faut profiter et continuer sur cette lancée. Je n'ai pas encore bien réalisé » a confié le défenseur de l’OM au micro de DAZN après la partie.

L’OM met la pression sur le PSG !

Avec cette victoire, l’OM met encore plus la pression sur le PSG. Toujours leader du championnat, le club de la capitale a été tenu en échec par le Stade de Reims ce samedi (1-1). L’OM se retrouve donc deuxième, à égalité de points avec les Rouge-et-Bleu, mais aussi l’AS Monaco qui s’est imposée face au Havre ce dimanche (3-1).