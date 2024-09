OM : Un nouveau cas à la Aubameyang après ce transfert à 25M€

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé à l’OM cet été, Elye Wahi connaît des débuts un peu poussifs. Recruté contre 25M€, l’ancien avant-centre du RC Lens s’est montré encore perfectible devant le but, et a déjà été critiqué. Interrogé au sujet du crack né en 2003, Bafétimbi Gomis a affirmé que Wahi pourrait connaître un destin à la Pierre-Emerick Aubameyang à Marseille.

Auteur de prestations énormes avec Montpellier, Elye Wahi avait rejoint le RC Lens en 2023 contre 30M€. Après une saison plutôt intéressante mais incomplète au sein du club artésien, le joueur de 21 ans a décidé de se donner une nouvelle chance à l’OM, qui aura déboursé 25M€ pour le recruter.

Débuts compliqués pour Elye Wahi à l’OM

Auteur d’un but en trois matchs de championnat, Elye Wahi a déjà gâché certaines occasion franches. S’il parvient régulièrement à s’en créer, le crack né en 2003 pêche encore dans le dernier geste. S’il a également été mis en concurrence avec l’arrivée de Neal Maupay cet été, l’ancien du RC Lens pourrait tout de même connaître une belle trajectoire selon l’ancien buteur de l’OM Bafétimbi Gomis.

« Plus récemment il y a eu Aubameyang, ses débuts ont été difficiles »

« Il est encore jeune », a lâché l’ancien de l’OM (2016-2017) dans l'émission Stephen Brunch de RMC. « Il y a plein d’exemples sur lesquels je peux le conseiller. Il y a eu André-Pierre Gignac, la première année c’était pas les standards qui étaient les siens. Plus récemment il y a eu Aubameyang, ses débuts ont été difficiles, aujourd’hui, il est parti en héros. Donc il faut être patient, c’est vrai que le temps n’est pas forcément donné à l’OM, mais je sais qu’il est entouré par un grand entraîneur et par des grands dirigeants, qui lui font confiance, qui n’ont pas eu peur d’investir sur lui. C’est un joueur qui poursuit son développement, il est parti de Montpellier pour Lens, il a découvert les soirées européennes, et il va dans l’un des plus grands clubs français ».