PSG : Un crack frustré, il déballe tout !

Arrivé cet été au PSG contre 70M€, João Neves s’est très vite adapté au club de la capitale. Déjà auteur de cinq passes décisives en autant de matchs, le crack portugais a été élu meilleur joueur de la rencontre face à Reims ce samedi (1-1). Frustré du résultat, le milieu de terrain de 19 ans a affirmé que les siens auraient mérité mieux.

Le PSG a réalisé un très gros coup. Priorité de Luis Enrique au milieu de terrain, João Neves a rejoint le club parisien pour les cinq prochaines saisons, lui qui a été recruté contre 70M€ (bonus compris). Rapidement, le nouveau numéro 87 s’est imposé au sein de l’entrejeu francilien, et a déjà délivré cinq passes décisives en autant de matchs de championnat disputés.

« Je suis très heureux de la manière dont ça se passe »

Encore une fois épatant malgré le match nul concédé par les siens ce samedi soir face à Reims (1-1), João Neves a fait part de ses sensations : « Je me sens super bien. Mes partenaires sont incroyables et j'en profite à chaque moment. Je suis en train de m'améliorer et c'est pour ça que je suis venu au PSG. Il y a aussi les supporters qui sont là donc vraiment, je suis très heureux de la manière dont ça se passe ». Le Portugais a également affirmé que le PSG méritait mieux sur cette rencontre.

« C’est un résultat difficile. Je pense qu’on ne méritait pas le match nul mais on a essayé de faire ce que l’on pouvait en jouant notre match. On a essayé de remettre les choses en place et c’était meilleur en seconde période. Je ne suis pas ravi du résultat mais je suis ravi de la manière dont on a joué. Oui, je pense qu’il faut qu’on apprenne des choses à chaque match. Le prochain match sera encore meilleur et on essayera de marquer plus de points, c’est le plus important », conclut le nouveau chouchou du Parc des Princes.