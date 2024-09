PSG : Dans le dur, un buteur à 90M€ monte au créneau !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, le PSG a été tenu en échec par le Stade de Reims (1-1). Un premier coup d’arrêt pour les Parisiens, après un bilan de cinq victoires en autant de matchs. Recruté contre 90M€ par Paris en 2023, Randal Kolo Muani n’a pas su faire pencher la balance du bon côté. Néanmoins, l’international Français a affirmé vouloir conserver le positif après cette rencontre difficile.

Le PSG n’enchaînera pas six victoires consécutives. Opposée au Stade de Reims ce samedi soir, la bande à Luis Enrique aura vécu une rencontre difficile. Menés au score et auteurs d’une première période poussive, les Rouge et Bleu s’en sont finalement remis à un Ousmane Dembélé décisif en ce début de saison, afin d’aller chercher le point du match nul (1-1).

« Ce match a commencé avec un but un peu chanceux pour eux »

Encore invaincu, le PSG a néanmoins affiché ses limites ce samedi comme l’a rappelé Luis Enrique après la rencontre : « On savait depuis le début du match que ça serait très difficile. Ils ont été très forts physiquement et ils ont bien joué avec le ballon. Ce match a commencé avec un but un peu chanceux pour eux. Il n’y a pas grand chose d’autre à dire. Il faut qu’on continue et qu’on reparte de l’avant ».

« On est toujours invaincus et il faut continuer à travailler »

Recruté contre 90M€ en 2023, Randal Kolo Muani s’est également exprimé avec optimisme sur la suite : « Un match qui s’est joué sur l’intensité ? Oui, c’est vrai. On voulait à tout prix revenir au score et gagner ce match, ça a été compliqué. On a essayé de mettre de l’intensité mais il faut garder le positif. On est toujours invaincus et il faut continuer à travailler. J’espère que ça va aller dans les jours à venir. Surpris par le bloc rémois ? Non, on savait qu’il allait jouer comme ça. Ils étaient prêts pour ce match et il fallait répondre présent. Le plus important est qu’on revienne avec un point », a lâché le numéro 23 au micro de DAZN.