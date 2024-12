L’OM de retour au sommet ? La grande annonce !

Jean de Teyssière

Le dernier titre de l’OM date de 2011 pour le trophée des Champions. Sinon, le dernier gros titre majeur était il y a 14 ans, en 2010, lorsqu’ils sont devenus champions de France de Ligue 1. Depuis, rien à part une finale de Ligue Europa en 2018 et une de Coupe de France en 2016. Neal Maupay, nouvel attaquant de l’OM estime que c’est la bonne saison pour remporter un titre.

Ce week-end se disputait le 8ème tour de la Coupe de France. Les clubs de Ligue 2 ont fait leur entrée en lice et lors du prochain tour, ce seront les clubs de Ligue 1. L’OM connaîtra son futur adversaire pour peut-être débuter une épopée dans cette compétition.

🎙️ | Roberto De Zerbi : "Nous sommes bons à l'extérieur, mais au Vélodrome, on veut faire mieux." 🔵⚪️ #OMASM pic.twitter.com/tcUnSBdKZf — DAZN France (@DAZN_FR) December 1, 2024

«Ramener Marseille en Ligue des Champions»

Dans une interview accordée au Canal Football Club, Neal Maupay, l’attaquant de l’OM, dévoile l’objectif du club cette saison : « L’objectif cette année a été clair et défini, c’est de ramener Marseille en Ligue des Champions. Pour le moment, on est troisième. Mais moi je suis confiant, parce qu’une saison c’est très long. Et cette saison, on n’a pas de Coupe d’Europe, donc on peut jouer sur les deux tableaux, surtout avec la Ligue 1 à 18 clubs, il y a moins de matchs, donc on n’a pas d’excuses. »

«Le bon moment pour gagner un trophée»

« Et avec l’équipe, l’effectif qu’on a, je pense que cette année serait le bon moment pour gagner un trophée, estime Maupay. On peut imaginer la fête que ce serait avec les supporters, on va tenter quelque chose. »