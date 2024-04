L'OM annonce du lourd après le PSG

La rédaction

Malgré sa bonne performance d'ensemble dimanche soir face au PSG avec notamment un but qui aurait probablement dû lui être accordé, Jordan Veretout n'a pu empêcher la défaite de l'OM dans ce Classico. Mais le milieu de terrain marseillais reste malgré tout confiant pour la suite de la saison grâce au niveau de jeu prometteur affiché par son équipe.

Présent en zone mixte dimanche soir après la défaite concédée au Vélodrome face au PSG (0-2), le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Jordan Veretout, était certes déçu, mais il se montre néanmoins optimiste de la performance d'ensemble proposée par son équipe. Il évoque également son but refusé, la performance de l'OM avec du bon à retenir en dépit de la frustration.

« On les a regardé dans les yeux »

« O n avait une consigne à la mi-temps de ne pas perdre les ballons bêtement et surtout en contre car cela va très vite devant. C’est ce qui nous a fait mal ce soir. Ils ont deux contres-attaques et ils marquent deux buts. Et nous on arrive pas à marquer. Déçu, mais on a fait un match où on les a regardés dans les yeux », confie Veretout, qui se montre confiant pour la suite de la saison de l'OM.

« Si on continue avec cet état d’esprit... »