L’OM annonce «de belles surprises» à venir

Thomas Bourseau

L’OM avait son destin entre les mains : il fallait battre le Panathinaïkos par deux buts d’écart pour passer le 3ème tour de qualification de la Ligue des champions. Néanmoins, un penalty tardivement concédé et une séance de tirs au but ratée ont mis fin au rêve de C1 de l’OM. Amer, Valentin Rongier a tout de même tenu à tirer du positif pour la saison à venir.

Tout semblait se profiler de la meilleure des manières mardi soir au Vélodrome pour la manche retour du 3ème tour de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Malgré la défaite concédée une semaine plus tôt à Athènes (1-0), l’OM menait à la pause 2 buts à 0 ces dernières heures.

Une élimination qui coûte cher à l’OM

Au cours de la rencontre, l’Olympique de Marseille aurait même pu aggraver le score, mais a buté sur la défense du Panathinaïkos avant de se faire rattraper dans le temps additionnel sur un penalty forçant les deux équipes à disputer une prolongation en raison du score cumulé des deux matchs (2-2). Lors de la séance de tirs au but, l’OM s’est incliné 5-3 et voit son rêve de Ligue des champions s’envoler avant même le début de la phase de poules. Cette désillusion sportive devrait également avoir de grosses répercussions économiques avec d’éventuelles ventes obligatoires d’ici la fin du mercato.

«Je pense que si on joue le match dix fois, on se qualifie neuf fois»