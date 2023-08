Le boss de l’OM pousse un coup de gueule !

Jean de Teyssière

Tout semblait sourire à l'OM mardi soir, lors du match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Phocéens étaient rentrés aux vestiaires avec une avance de deux buts, suffisante pour disputer les barrages. Mais à la dernière minute du match, le Panathinaïkós a égalisé sur penalty, avant de remporter cette double confrontation aux tirs au but. Le match a fait l'objet de nombreuses polémiques arbitrables et Pablo Longoria y a réagi.

Le doublé de Pierre-Emerick Aubameyang n'y a rien fait. En tête à la pause, l'OM a ensuite reculé et les Grecs du Panathinaïkós en ont profité et ont attendu la dernière seconde pour égaliser à 2-2 sur la double confrontation. Mais avant ce but, Matteo Guendouzi a été bousculé dans la surface, sans que la VAR n'intervienne. Une polémique a aussi eu lieu lors du but du 3-1 inscrit par Vitinha en prolongations, annulé pour hors-jeu. Des décisions arbitrales litigieuses, qui ont énervé le président de l'OM.

« C’est une déception, on la partage avec nos supporters »

Interrogé par les journalistes à la fin du match, Pablo Longoria s'est d'abord montré déçu : « C’est une déception, on la partage avec nos supporters. C’était le premier objectif de la saison, mais sur le match de ce soir, il n’y a rien à reprocher à l’équipe, ni dans l’attitude et le comportement des joueurs... C’est dur, c’est dur... »

« On a subi des décisions un peu limite, qu’on ne partage pas »