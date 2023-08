L'OM peut dire adieu à un jackpot de 30M€ ?

Jean de Teyssière

Ce mardi soir, l'OM va recevoir au Vélodrome l'équipe grecque du Panathinaïkos lors du match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. La semaine dernière, l'équipe de Marcelino s'était inclinée 1-0 à Athènes et doit remporter ce match avec au minimum deux buts d'écart pour se qualifier au tour suivant. Une élimination dès ce mardi soir serait une catastrophe pour les finances marseillaises.

En conférence de presse lundi, Jordan Veretout, le milieu de terrain de l'OM évoquait ce match : « O n n’a pas fait le job à l’aller, mais on a bien travaillé cette semaine pour rectifier le tir. On va commencer ce match pour le gagner : il est très important, crucial pour nous, le club et les supporters. Gagner contre Reims (2-1) nous a donné de la confiance (…) Il faut croire en nous, jouer avec les tripes et aller vers l’avant. »

Une qualification en Ligue des Champions rapporte 15M€

Interrogé par Le Parisien , Pierre Rondeau, spécialiste de l'économie du sport explique que : « C’est évident qu’ils doivent se qualifier. Une élimination pourrait être préjudiciable pour leurs finances qui avaient déjà été inquiétées ces dernières années. Sous Frank McCourt, Marseille a cumulé une dette assez importante, à chaque fois couverte par des garanties d’actionnaire en échange de promesses de résultats : ils avaient trouvé un arrangement avec l’UEFA en décalant les pertes financières et en promettant pour les deux saisons suivantes la solvabilité de leurs comptes. » Et pour cause, la qualification pour les phases de poules de la Ligue des Champions rapportera 15,64M€ au club de l'OM.

Les droits télés rajoutent 15M€