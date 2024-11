Le remplaçant de Kylian Mbappé se trouvait à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, Didier Deschamps avait dû confier le brassard de capitaine à un nouveau joueur. En l’absence de Kylian Mbappé et suite à la retraite internationale d’Antoine Griezmann, c’est Aurélien Tchouaméni qui a récupéré cette responsabilité. Un rôle qui aurait toutefois pu revenir à Adrien Rabiot.

Adrien Rabiot en a mis du temps avant de retrouver un club et de signer à l’OM. Cela l’a alors privé des deux premiers rassemblements de l’équipe de France cette saison. Jugé trop court physiquement par Didier Deschamps, Rabiot n’avait donc pas été appelé pour les deux dernières rencontres. Dommage pour le néo-Olympien qui aurait pu alors être capitaine des Bleus.

« Il aurait fait partie des possibilités »

Si Aurélien Tchouaméni a donc récupéré le rôle de capitaine de l’équipe de France en l’absence de Kylian Mbappé, cela aurait pu revenir à Adrien Rabiot s’il avait été là. Pour 1899 L’Hebdo, un proche de Didier Deschamps fait savoir : « Ce n’est pas un falabrac (rires) qui part dans tous les sens, il ne s’exprime pas du matin au soir, ce n’est pas un leader guelard mais il aurait fait partie des possibilités s’il avait été là ».

« Quand on est capitaine de la Juve, ce n’est pas rien ! »

« Son passage à Turin lui a permis de vivre à l’étranger, de s’exprimer dans un club où il y a de la concurrence. Il a mûri, il est encore plus capable de marquer et faire marquer, il a eu l’opportunité de porter le brassard. Quand on est capitaine de la Juve, ce n’est pas rien ! », a-t-il ensuite confié sur Rabiot.

Adrien Rabiot n’aura donc pas pu prétendre au rôle de capitaine lors du précédemment rassemblement de l’équipe de France. Mais voilà que ça peut-être le cas pour celui de novembre. Kylian Mbappé étant toujours absent et Aurélien Tchouaméni blessé, Didier Deschamps va devoir confier le brassard à un nouveau joueur. Si on parle de Kanté, Koundé ou Konaté, Adrien Rabiot peut lui aussi être candidat.